Юго-Восточный К...
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Юго-Восточный Курьер

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В Юго-Восточном округе заработала почта Деда Мороза

В парках и крупных торговых центрах Москвы начала работать почта Деда Мороза. В ЮВАО почтовые ящики уже установили в Московской усадьбе Деда Мороза на Волгоградском проспекте, до 1 декабря их также установят в парке «Кузьминки» и усадьбе Люблино.

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