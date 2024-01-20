Apple урежет функционал часов. Причина – патентный спор

Apple будет продавать часы без функции определения уровня кислорода в кровиФедеральный апелляционный суд США восстановил запрет на продажу Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 в США, вступивший в силу 18 января.
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