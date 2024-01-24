Рамасвами раскритиковал Хейли за участие в праймериз республиканцев

Американский политик Вивек Рамасвами, недавно покинувший президентскую гонку, подверг критике кандидата в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли, заявив, что ее кампания нацелена на срыв выдвижения экс-президента Дональда Трампа.
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