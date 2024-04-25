Заметки на полях «пакета Байдена» и испанского (хохлятского) стыда

Кримсон Дайджест История с «пакетом Байдена» вскрыла (в очередной раз, но очень наглядно) постыдную вещь: значимая часть «(псевдо)патриотических лидеров мнений» живёт душой, сердцем и мозгом в украинском инфополе, из которого они перенимают тезисы, оценки и даже способ «мышления», если это можно мышлением назвать.
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