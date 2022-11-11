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«Вегас» одержал 9-ю победу подряд, обыграв «Баффало» (7:4). Айкел сделал хет-трик в ворота бывшей команды

«Вегас» одержал 9-ю победу подряд, обыграв «Баффало» (7:4). Айкел сделал хет-трик в ворота бывшей команды

«Вегас» обыграл «Баффало» и одержал 9-ю победу подряд, Айкел сделал хет-трик. «Голден Найтс» были сильнее «Сэйбрс» (7:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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