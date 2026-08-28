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Российская легкоатлетка: «Мне предлагали стать предателем родины! Предлагали давать показания против своей страны»

Российская легкоатлетка: «Мне предлагали стать предателем родины! Предлагали давать показания против своей страны»

Российская экс-легкоатлетка Вера Ганеева (в девичестве Кармишина), специализировавшаяся в метании диска, заявила, что в 2017 году ей предлагали стать предателем Родины и давать показания против своей страны.

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