Российская легкоатлетка: «Мне предлагали стать предателем родины! Предлагали давать показания против своей страны»

Российская экс-легкоатлетка Вера Ганеева (в девичестве Кармишина), специализировавшаяся в метании диска, заявила, что в 2017 году ей предлагали стать предателем Родины и давать показания против своей страны.
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