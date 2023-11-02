В Минэкономразвития заявили о росте турпотока по России за год на 16%

С января по сентябрь 2023 года россияне совершили 135 млн турпоездок по стране. Это на 19,1 млн (16%) больше, чем за тот же период прошлого года, следует из оперативных данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
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