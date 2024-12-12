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Япония и Монголия заключили соглашение о передаче оборонного оборудования

Япония и Монголия заключили соглашение о передаче оборонного оборудования

Япония и Монголия заключили соглашение о передаче оборонного оборудования и технологий. Документ подписали посол Японии в Монголии Масару Игавахара и монгольский министр обороны Сандагийн Бямбацогт, сообщил МИД Японии.

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Комментарии
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Амара Карпова
Быстро забыли про Халхин-гол 45-й год🤬Кто спас Монголию?!Придурки🤮
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16 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Мало значит японцы монголов перерезали, в своё время. Если они сейчас такие соглашения подписывают.
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15 час.

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