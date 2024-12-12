Япония и Монголия заключили соглашение о передаче оборонного оборудования и технологий. Документ подписали посол Японии в Монголии Масару Игавахара и монгольский министр обороны Сандагийн Бямбацогт, сообщил МИД Японии.
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