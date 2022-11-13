«HIMARS скоро будет стрелять из Херсона», — экс-командующий армией США в Европе

«HIMARS скоро будет стрелять из Херсона», — экс-командующий армией США в Европе

Экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что после оставления российскими войсками Херсона Крым окажется в зоне досягаемости РСЗО HIMARS.

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