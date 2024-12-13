В США признали стремительное продвижение и успех войск РФ на поле боя

Российские войска уверенно продвигаются сквозь ослабленные украинские позиции и приближаются к стратегически важному городу Покровску в Донецкой Народной Республике (ДНР) — ключевому железнодорожному и автомобильному узлу Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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