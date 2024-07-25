Обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью продлили арест

Суд Москвы продлил срок ареста гражданину Италии и России Руслану Сидики. Он обвиняется в подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области в 2023 году, тогда с рельс сошли 19 вагонов грузового поезда, он признал вину и раскаялся, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.