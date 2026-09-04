Евросоюз не соврал, Пашиняна действительно поддержали, но есть нюанс

Совет ЕС одобрил отмену пошлин на армянские товары.Официально – чтобы поддержать экономику Армении после торговых ограничений и сбоев транзитных маршрутов со стороны России.
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