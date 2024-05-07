Самый быстро заряжающийся телефон на базе Snapdragon 8s Gen 3 — Realme GT Neo 6 — показали за два дня до анонса

Realme показала смартфон Realme GT Neo 6 перед анонсом, который запланирован на 9 мая. Официальное изображение показывает, что его дизайн будет идентичен Realme GT Neo 6 SE, анонс которого состоялся в прошлом месяце в Китае.
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