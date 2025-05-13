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Кого купит «Реал» после назначения Алонсо: имена новичков уже известны

Кого купит «Реал» после назначения Алонсо: имена новичков уже известны

Трент и еще два защитника.В «Реале» большие перемены, которые угадывались после провального сезона. Главный тренер Карло Анчелотти покидает Мадрид и перебирается в Бразилию, где будет руководить национальной сборной.

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