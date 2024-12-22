Пока идет реконструкция в большом Успенском соборе. Малый храм согревает своим теплом и уютом. Он уже украшен к встрече нового 2025 года.
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Пока идет реконструкция в большом Успенском соборе. Малый храм согревает своим теплом и уютом. Он уже украшен к встрече нового 2025 года.
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