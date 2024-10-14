В подмосковном Наро-Фоминске полицейские пресекли нарушения миграционного законодательства

Сотрудники полиции УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу при поддержке Росгвардии проверили соблюдение миграционного законодательства на территории складского комплекса, расположенного в деревне Бекасово.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии