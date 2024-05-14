Немецкий концерн намерен выпускать оружие для Украины под «советский» калибр

Немцы намерены обеспечить украинскую армию оружием собственного производства, но под советский калибр, так как он является основным для ВСУ.
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