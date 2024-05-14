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Военные новости ★ спецоперация

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Немецкий концерн намерен выпускать оружие для Украины под «советский» калибр

Немецкий концерн намерен выпускать оружие для Украины под «советский» калибр

Немцы намерены обеспечить украинскую армию оружием собственного производства, но под советский калибр, так как он является основным для ВСУ.

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