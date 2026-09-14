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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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💵До 77000₽ вырастет максимальная пенсия в России в следующем году Чтобы рассчитывать на эти деньги, будущему пенсионеру необходимо: иметь официальную зарплату от 250 000₽ в месяц и отработать минимум 40 лет без перерывов.

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