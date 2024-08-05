Смешные мемы, понятные лишь тем, кто видел фильмы «Пила»

Никакого нижепоясного юмора, здесь людей разрезают выше пояса! Доброму фильму — добрые шутки. Ведь фильм «Пила» вовсе не злой, он повествует о старичке, который всю жизнь мечтал о справедливости и просто играть в интересные игры с интересными людьми.