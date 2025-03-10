Депутат Бурматов предложил ввести конфискацию животных у недобросовестных хозяев

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил о необходимости закрепления нормы на законодательном уровне о конфискации домашних животных у недобросовестных хозяев, чтобы решить проблему с нападением безнадзорных собак.
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