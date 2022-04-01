Popcaketv

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Разгуливающую в «люксе» Литвинову захейтили из-за внезапной поездки в Париж: «Мыслями в России? Тогда можно приехать к своему народу!»

Разгуливающую в «люксе» Литвинову захейтили из-за внезапной поездки в Париж: «Мыслями в России? Тогда можно приехать к своему народу!»

Рената Литвинова пополнила список звезд, покинувших территорию Российской Федерации. Личные ли у нее были мотивы, звезда не пишет, но известно, что сейчас актриса отправилась в Париж, где проживает в собственной квартире вместе с дочкой.

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