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Солнце не дремлет: Землю ждет новая магнитная буря

Солнце не дремлет: Землю ждет новая магнитная буря

Новая магнитная буря может обрушиться на Землю 16 сентября. Вероятность такого сценария оценивают в 51% специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сообщили в URA.

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