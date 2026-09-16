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SUSANIN

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Картина дня: открытие МФЦ Индустриального района Ижевска и рост госдолга Удмуртии

Картина дня: открытие МФЦ Индустриального района Ижевска и рост госдолга Удмуртии

Часотка С начала 2026 года в Удмуртии зарегистрировали 116 случаев заболевания чесоткой. Заболевших выявили в Алнашском, Балезинском, Воткинском, Завьяловском, Игринском, Каракулинском, Кезском, Малопургинском, Шарканском, Ярском, Глазовском районах, а также в Ижевске, Сарапуле, Воткинске, Глазове и Можге.

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