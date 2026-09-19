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FiNE NEWS

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Хотя голод отступает, до полной победы над ним к 2030-му ещё очень далеко

Когда в 2015 году Генассамблея ООН громко заявила, что к 2030 году мы должны окончательно распрощаться с голодом как с явлением, многие поверили: вот оно, настоящее глобальное решение.

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