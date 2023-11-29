Какими могут быть перспективные мини-дроны на вооружении истребителя Су-57

Одна из самых интересных новостей от отечественного ВПК последнего времени – это информация о том, что истребитель пятого поколения Су-57 получит в виде дополнительного вооружения целое семейство разведывательно-ударных мини-дронов.
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