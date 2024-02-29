Особняк Морозова

«Раньше одна я знала, что ты дурак, а теперь вся Москва будет знать!» - согласно легенде, в сердцах сказала московская меценатка Варвара Морозова своему сыну Арсению Морозову, впервые увидев только что построенный дом сына в 1899 году в центре столицы.