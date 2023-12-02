Инспекция труда: от легализации трудовых отношений зависят социальные гарантии граждан

От легализации трудовых отношений, их оформления, зависят социальные гарантии граждан: возможность получать пособия, заявить социальные и имущественные вычеты, получить пенсионное и социальное обеспечение.
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