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Инспекция труда: от легализации трудовых отношений зависят социальные гарантии граждан

От легализации трудовых отношений, их оформления, зависят социальные гарантии граждан: возможность получать пособия, заявить социальные и имущественные вычеты, получить пенсионное и социальное обеспечение.

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