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Sky News сообщает, что «российский дипломат» якобы поселился на участке земли в Канберре, ранее предназначенном для посольства

Sky News сообщает, что «российский дипломат» якобы поселился на участке земли в Канберре, ранее предназначенном для посольства

Австралийские СМИ заявили, что "российский дипломат" якобы поселился на участке, который был предназначен для посольства РФ в Канберре до того момента, пока власти не расторгли договор на его аренду.

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