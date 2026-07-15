Минивэн, микроавтобус или фургон: перспективы коммерческой модели SKM M9

– новую коммерческую модель от «Промтеха» – дилеры, скорее всего, начнут продавать уже в сентябре. Как рассказал агентству «Автостат» коммерческий директор сети «Прагматика» Александр Шапринский, ориентировочная цена новинки составит около 5 миллионов рублей.
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