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Государственные бонды Белоруссии на 100 млрд рублей появятся на российской бирже

Государственные бонды Белоруссии на 100 млрд рублей появятся на российской бирже

Белорусские облигации в размере 100 млрд рублей вскоре выйдут на рынок РФ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что государство будет размещать государственные облигации в размере 100 млрд рублей на фондовом рынке Российской Федерации.

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