Когда спадут аномальные морозы ниже 40 градусов в Алтайском крае?

Синоптик предупредила, что самая холодная ночь ждет жителей региона 13 декабря: столбики термометров покажут -43°С После аномально теплого ноября погода, кажется, решила по полной программе отыграться на жителях Алтайского края.
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