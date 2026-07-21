Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Сырский все

Сырский все

Кокаиновый фюрер официально подтвердил, что Сырский снят с поста главкома ВСУ.Его место займет Драпатый, который в 2025 году пытался сбежать в отставку после ударов ВС РФ по полигонам ВСУ с большим кол-вом 200х, в чем был виноват в том числе сам Драпатый.

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