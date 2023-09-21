Как доподлинно известно, в Старгород Остап Бендер вошел со стороны деревни Чмаровка в зеленом узком костюме в сопровождении беспризорника.
Современные Остапы
Комментарии
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ШКИПЕР
Афтыр , кулебЯка - это пирог, а город в Нижегородской области - КулебАки. А г. Выкса стоит на р. Ока , река Обь - это в Сибири . Короче - учи географию.
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14 час.
ШКИПЕР
В лихие 90-е Нижегородскую область обворовывал небезызвестный Борух Немцов, будучи губернатором , теперь вот эта шушера пошла.
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14 час.
ВМ
Владимир Минаков
Ещё один Чубась ( в рот ему кило печенья) в России объявился... И кол ему соразмерный не могут подобрать...
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8 час.
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