Аргументы недели

98 725 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Голубицкая
    Ну,голова это не их сильное место! Просто ИДИОТЫ🤦‍♀️На Украине позвол...
  • Алла
    Надо было сильно подумать, чтобы таким образом ополитизировать систему правописания. Однако написание слова  Россия б...На Украине позвол...
  • Сергей Торбик
    Они в думн попугаи и озвучиваютет  то что говорят с верху. Так следом пойдут пинсеонеры и больные, и все со статистик...Военный обозреват...

Современные Остапы

Современные Остапы

Как доподлинно известно, в Старгород Остап Бендер вошел со стороны деревни Чмаровка в зеленом узком костюме в сопровождении беспризорника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ШКИПЕР
Афтыр , кулебЯка - это пирог, а город в Нижегородской области - КулебАки. А г. Выкса стоит на р. Ока , река Обь - это в Сибири . Короче - учи географию.
Ответить
14 час.
ШКИПЕР
В лихие 90-е Нижегородскую область обворовывал небезызвестный Борух Немцов, будучи губернатором  , теперь вот эта шушера пошла.
Ответить
14 час.
ВМ
Владимир Минаков
Ещё один Чубась ( в рот ему кило печенья) в России объявился... И кол ему соразмерный не могут подобрать...
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх