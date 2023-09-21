ШКИПЕР Афтыр , кулебЯка - это пирог, а город в Нижегородской области - КулебАки. А г. Выкса стоит на р. Ока , река Обь - это в Сибири . Короче - учи географию.

ШКИПЕР В лихие 90-е Нижегородскую область обворовывал небезызвестный Борух Немцов, будучи губернатором , теперь вот эта шушера пошла.