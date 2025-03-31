Экономист Иванова-Швец: СФР может приостановить выплату страховой пенсии

Россиянам гарантирована страховая пенсия, прекратить выплаты невозможно. Но в некоторых случаях Соцфонд России может приостановить их, сообщила агентству «Прайм» доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.
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