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Эдамс из 2Drots: «Матч против «СиндЕката» был лучшим в сезоне. У нас все получалось»

Хавбек 2Drots Эдамc Вальтер Скляр высказался о матче 6-го тура WINLINE Кубка Медиалиги против «СиндЕката» (1:0).

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