В Steam стартовал июньский фестиваль демоверсий Next Fest Steam запустил новый Next Fest ...

В Steam стартовал июньский фестиваль демоверсий Next FestSteam запустил новый Next Fest со множеством бесплатных демоверсий, которые может скачать каждый, что позволит вам опробовать игры, которые выйдут на ПК в ближайшем будущем (некоторые уже доступны).
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