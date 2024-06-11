В Steam стартовал июньский фестиваль демоверсий Next Fest Steam запустил новый Next Fest ...

В Steam стартовал июньский фестиваль демоверсий Next FestSteam запустил новый Next Fest со множеством бесплатных демоверсий, которые может скачать каждый, что позволит вам опробовать игры, которые выйдут на ПК в ближайшем будущем (некоторые уже доступны).