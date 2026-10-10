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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кириченко о «Ростове»: «Долги погашены, как и обещал мне гендиректор Чайка»

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко заявил об отсутствии долгов у клуба. О сложном финансовом положении дончан сообщалось в конце сентября.

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