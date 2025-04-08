Россия готовится к возвращению на оборонный рынок Латинской Америки

В Бразилии завершилась значимая выставка вооружений и систем двойного назначения LAAD 2025, на которой компания "Рособоронэкспорт" представила ряд новейших образцов военной техники, разработанных с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции.
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