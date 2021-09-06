ВЭФ 2021: патриотизм и уникальность каждого региона России

По инициативе Президента России Владимира Путина в рамках VI Восточного экономического форума представлена выставка «Улица Дальнего Востока» — это уникальная площадка для взаимодействия ведущих российских и зарубежных профессионалов в сфере экономики, государственного управления и бизнеса России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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