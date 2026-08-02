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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Финалы турнира в Вашингтоне отложены из-за дождя и молний

Матчи на пятисотнике в Вашингтоне отложены из-за дождя и молний. Их не возобновят ранее 14:45 по местному времени (21:45 мск).

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