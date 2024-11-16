Дефицита мандаринов в РФ не будет

Дефицита мандаринов в России на Новый год не ожидается. В случае сокращения их импорта из Турции, выпадающие объемы могут быть замещены поставками из других стран, сообщил ТАСС зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.
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