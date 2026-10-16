Жителя Нового Уренгоя задержали по подозрению в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Об этом в Telegram-канале сообщило следственное управление СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).
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