В середине тысяча девятьсот шестидесятых годов, когда компьютерные сети еще существовали лишь в закрытых лабораториях Пентагона, а вся мировая банковская система держалась на бумажных чеках, телефонном доверии и гипнотическом обаянии хорошо сшитого мундира, по Америке и Европе бродил призрак.