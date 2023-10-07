Школьники представят идеи по развитию столицы на форсайт-сессиях «Москва-2030»

Стартовал новый сезон форсайт-сессий «Москва-2030». На них учащиеся предпрофильных классов предложат концепции развития столицы экспертам, сообщила замруководителя департамента образования и науки Олеся Лукашук.
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