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Екатеринбуржец заплатит 2,5 млн рублей за фиктивную регистрацию 1369 мигрантов

Екатеринбуржец заплатит 2,5 млн рублей за фиктивную регистрацию 1369 мигрантов

В Екатеринбурге осужден местный житель, который фиктивно поставил на учет 1 369 иностранцев. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, фигурант занимался своим незаконным бизнесом с января 2022 года по январь 2024 года.

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