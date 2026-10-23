Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук раскритиковал руководителей международных федераций, которые сохранили ограничения для атлетов двух стран после пересмотра рекомендаций МОК.
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