Украшения, верба и иконка — в мусорку: Бородач отменил Пасху в «харамном» подъезде

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Комментарии
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Olga
Всех перечисленных давно гнать из России нужно.
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16 час.
Олег Гузок
Попробуйте у них так себя повести. Хватит толерантности (БЫТЬ ТЕРПИЛОЙ) в своей стране, лишать гражданства и депортация, если кто то из местной власти прикрывает, бритвой по горлу и в  колодец ....
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14 час.
Valery Roman
Все харамщики должны идти лесом, полями и лугами в свои Харамии, Аулии и Кишлакии!!!
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12 час.
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