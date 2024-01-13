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Врач ЦСКА заявил, что восстановление Дивеева после травмы проходит без проблем

Врач ЦСКА заявил, что восстановление Дивеева после травмы проходит без проблем

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о восстановлении защитника Игоря Дивеева. «Весь декабрь и часть января до первого сбора команды он работал индивидуально под контролем нашего специалиста по физической реабилитации Игоря Степанова.

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