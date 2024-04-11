Сквер у Александровских ворот на улице Химиков благоустроят к середине сентября

Здесь сделают зоны отдыха и высадят новые деревья В Красногвардейском районе Петербурга благоустроят сквер у Александровских ворот на улице Химиков в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».