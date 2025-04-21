Пенсионный фонд Онтарио массово скупал акции после обрушения рынков тарифами Трампа

Гендиректор пенсионного фонда OMERS Блейк Хатчесон рассказал на встрече в Toronto Canadian Club, что его команда активно выкупала акции на прошлой неделе после резкого падения рынков из‑за тарифов Дональда Трампа.
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